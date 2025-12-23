Ричмонд
Дополнительный выходной могут предоставить потерявшим жилье при ЧС

Потерявшим жилье или при нарушении условий жизнедеятельности из-за ЧС природного или техногенного характера предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной. Такой законопроект 22 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили источники в кабмине.

Источник: Известия

Правительство поддержало инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс России, которая направлена на усиление социальной защиты граждан, столкнувшихся с последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Законопроект направлен на закрепление дополнительных гарантий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил председатель правления АЮР.

Проектом закона закрепляется право работника на дополнительный оплачиваемый выходной день, а также право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней.

«Условия и порядок предоставления этих мер будут установлены правительством. Это позволит обеспечить гибкость и целенаправленность применения новых норм, учитывая специфику различных видов чрезвычайных ситуаций и степень ущерба, нанесенного работнику», — резюмировал Владимир Груздев.