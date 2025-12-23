Дополнительный выходной могут предоставить потерявшим жилье при ЧС

Потерявшим жилье или при нарушении условий жизнедеятельности из-за ЧС природного или техногенного характера предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной. Такой законопроект 22 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили источники в кабмине.