Квартиры россиян из-за теплой зимы атаковали клещи-елочники

Чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали интенсивно стряхивать праздничное дерево на улице перед тем, как занести в дом. Помимо этого, стоит проверить его на предмет заражения, оставив отогреваться на балконе либо в другой изолированной зоне на 12−24 часа.