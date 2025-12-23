Россиянам сообщили, какие округа захватит холодный фронт во вторник

Урал окажется на пороге похолодания. В Екатеринбурге во вторник температурный фон установится около −3 °С. В Уфе воздух прогреется до −2 °С, в Оренбурге — до −1 °С, в Перми — до −6 °С. Но уже завтра в округе похолодает местами до −30 °С.