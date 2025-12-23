Ричмонд
Россиянам сообщили, какие округа захватит холодный фронт во вторник

На Дальнем Востоке атмосферный фронт отметится обильным снегом на юге Хабаровского края и в Приморье. На Камчатке распогодится: выглянет солнце.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 767 мм рт. ст. +5°
Морозный пейзаж — погода в России 23 декабря 2025
Источник: РИА "Новости"

Сахалин и Южные Курилы во вторник, 23 декабря, попадут под власть антициклона. Осадков не ожидается, благодаря южному ветру температура начнет повышаться.

Якутия еще глубже погрузится в холод: сегодня в регионе температура опустится до −44 °С. В Верхоянске — −47 °С, в Тикси — −33 °С, в Бодайбо — −30 °С.

Волна тепла подойдет к Сибири. В Ханты-Мансийске термометр покажет −5 °С, в Кемерово — −8 °С, в Барнауле — −7 °С, в Горно-Алтайске — −4 °С. На севере удержатся морозы. В Норильске — −36 °С, в Хатанге — −33 °С, в Салехарде — −25 °С.

Урал окажется на пороге похолодания. В Екатеринбурге во вторник температурный фон установится около −3 °С. В Уфе воздух прогреется до −2 °С, в Оренбурге — до −1 °С, в Перми — до −6 °С. Но уже завтра в округе похолодает местами до −30 °С.

Европейская территория России погрузится в холод. Исключением станет Кольский полуостров: там сохранится тепло. На северо-западе сегодня выглянет солнце, но подморозит до −5 °С. На Волгу придет контрастная погода: в Нижнем Новгороде похолодает до −13 °С, а в Саратове сохранится −1 °С.

На юге сегодня будет солнечно в Крыму и низовьях Дона. В Севастополе — +6 °С, в Сочи — +14 °С, но пройдут дожди.

В Санкт-Петербурге в течение дня осадков не ожидается, похолодает до −5 °С. В Москве прогнозируют сильный ветер и морозы до −9 °С.

Во вторник на Земле возможны слабые геомагнитные возмущения. Вероятность прихода магнитных бурь составляет 60%.