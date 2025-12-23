Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Впервые за зиму: в России ударили морозы −55 °С

Минувшей ночью температура снизилась не только на европейской территории страны, но и на Дальнем Востоке. В Якутии синоптики зафиксировали пик стужи.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 767 мм рт. ст. +5°
Якутск зимой — в Якутии ударили морозы
Источник: РИА "Новости"

Рекордный минимум отметили в Оймяконском улусе: в селе Делянкир столбик термометра упал до −55,8 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Еще одной морозной точкой стала метеостанция Иэма, которая находится на северо-востоке Верхоянского хребта. Оборудование зарегистрировало температуру −55,6 °С.

Полюс холода, который располагается в Оймяконе, этой ночью не смог добраться до лидеров. Синоптики отметили, что ему не хватило меньше градуса: там воздух остыл до −54,6 °С.

Климатическая норма декабря для Оймякона составляет −44,9 °С. Минимум зафиксировали в 1984 году: тогда значение опустилось до −62,8 °С. Теплее всего в первый месяц зимы было в 1980-м: тогда воздух остыл не ниже −41,9 °С.

Согласно прогнозу синоптиков, морозы в Якутии в ближайшие дни продолжат крепнуть. В дневные часы температурный фон установится от −50 °С до −52 °С. Ночью возможен повтор рекордного холода: ожидается до −53 °С. К выходным прогнозируют потепление до −39 °С, пройдет снег.