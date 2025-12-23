Впервые за зиму: в России ударили морозы −55 °С

Климатическая норма декабря для Оймякона составляет −44,9 °С. Минимум зафиксировали в 1984 году: тогда значение опустилось до −62,8 °С. Теплее всего в первый месяц зимы было в 1980-м: тогда воздух остыл не ниже −41,9 °С.