Гидроэнергетика оказалась под ударом из-за глобального потепления

Результаты исследования опубликовали в научном журнале ScienceDirect. Согласно ему, свыше 16% мировой электроэнергии приходится на гидроэлектростанции. В некоторых странах значение достигает 90%.
Анализ показал, что с 2000 года мощность гидроэнергетики увеличилась на 81%. При этом объем получаемой электроэнергии вырос только на 66%. Специалисты предположили, что причиной такого исхода стали засухи, осушение водоемов и состаривание оборудования на предприятиях.
Эксперты подчеркнули, что обмеление рек происходит неравномерно — зависит от региона. Южные районы сталкиваются с критическим уровнем воды. Север, наоборот, находится в плюсе от большого количества осадков. Согласно предварительным расчетам, в европейских странах эффективность гидроэнергетики к концу 2100 года уменьшится еще на 20−50%.
Наиболее опасная проблема — заиливание водоемов. Из-за роста объема осадков все чаще происходят наводнения, которые приводят к загрязнению резервуаров осадочными породами. Это влечет к снижению объема воды в водоемах и преждевременному износу турбин. Эффект усиливается за счет частых засух, которые провоцируют сильное испарение влаги.
Ученые сообщили, что будущее отрасли во многом будет зависеть от гибкости. Для развития этой сферы необходимо внедрение новых технологий, например плавучих солнечных панелей. Также требуется интеграция с искусственным интеллектом, который возьмет ряд задач на себя и облегчит работу на ГЭС.
