Гидроэнергетика оказалась под ударом из-за глобального потепления

Ученые сообщили, что будущее отрасли во многом будет зависеть от гибкости. Для развития этой сферы необходимо внедрение новых технологий, например плавучих солнечных панелей. Также требуется интеграция с искусственным интеллектом, который возьмет ряд задач на себя и облегчит работу на ГЭС.