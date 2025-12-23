К новогодним праздникам на Крым обрушатся снегопады

Об этом сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра Крымского УГМС Татьяна Любецкая. Согласно предварительному прогнозу, осадки в виде снега, а на Южном берегу — мокрого снега, ожидаются в период с 29 по 1 января. Самые морозные ночи прогнозируются как раз на Новый год и 1 января.
«Температурный фон будет колебаться, предварительно. Самые холодные ночи ожидаются 31 декабря и 1 января — −4−9 °C. Дневные температуры будут ориентировочно −1−3 °C. То есть мы надеемся встретить этот Новый год — дай бог не ошибиться — морозным и со снегом», — рассказала Татьяна Любецкая.
Метеоролог отметила, что обильные снегопады накануне или непосредственно в новогоднюю ночь — редкое для Крыма явление. За последние 35 лет подобное наблюдалось всего несколько раз: дважды в начале 1990-х, дважды в начале 2000-х, а в последний раз — при переходе с 2016 на 2017 год.
По словам эксперта, похолодание на полуострове уже началось. В ближайшие ночи столбики термометров могут опускаться до −10 °C. А с 26 декабря ожидается прохождение активного атмосферного фронта, который принесет на полуостров первые в этом сезоне снегопады и усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в горных районах — до 30 метров в секунду.