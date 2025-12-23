К новогодним праздникам на Крым обрушатся снегопады

Метеоролог отметила, что обильные снегопады накануне или непосредственно в новогоднюю ночь — редкое для Крыма явление. За последние 35 лет подобное наблюдалось всего несколько раз: дважды в начале 1990-х, дважды в начале 2000-х, а в последний раз — при переходе с 2016 на 2017 год.