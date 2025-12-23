Эксперты развеяли мифы о клещах в новогодних елках

Эколог Илья Рыбальченко в интервью с изданием NEWS объяснил, что вероятность такого исхода мала. Хвойные деревья, которые продают для украшения квартиры к Новому году, выращивают в специальных питомниках. Там за ними ухаживают и обрабатывают их от вредителей. Ели в них не подвержены заражению клещами — переносчиками опасных для человека заболеваний.