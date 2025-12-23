Эксперты развеяли мифы о клещах в новогодних елках

Эколог Илья Рыбальченко в интервью с изданием NEWS объяснил, что вероятность такого исхода мала. Хвойные деревья, которые продают для украшения квартиры к Новому году, выращивают в специальных питомниках. Там за ними ухаживают и обрабатывают их от вредителей. Ели в них не подвержены заражению клещами — переносчиками опасных для человека заболеваний.
Эксперт напомнил, что паукообразные, впадают в спячку обычно в октябре или ноябре. Для этого выбирают укромные места в верхнем слое почвы или лесной подстилке. В питомниках условия для их зимовки отсутствуют.
Помимо этого, инженер Дмитровского лесопитомника Галина Хренова подтвердила, что гости, которые вылезают из елок, не относятся к опасным клещам. Об этом эксперт рассказала изданию «Парламентская газета». Специалисту прислали фотографии — насекомыми на них оказались клопами, которые не несут угрозы для человека.
Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал в издании «Известия», что опасные клещи могут появиться зимой в квартирах только при условии, что хвойное дерево привезли с юга. Эксперт добавил, что избежать встречи с нежеланным гостем поможет ряд простых правил.
- После покупки ели на новогоднем базаре, особенно в непроверенных точках, рекомендуется оставить ее на балконе или в коридоре не менее чем на 12 часов.
- Прежде чем устанавливать новогоднее дерево, необходимо тщательно встряхнуть его и осмотреть пол вокруг.
- Детей и домашних животных, которые проявляют чаще всего интерес к подобным украшениям, стоит ежедневно осматривать на предмет укуса.
- В случае обнаружения присосавшегося клеща не стоит удалять его самостоятельно. Рекомендуется обратиться за помощью в медицинское учреждение. Там специалисты не только помогут извлечь клеща, но и направят его на анализ.