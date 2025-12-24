В Якутии температура воздуха понизилась до минус 59 градусов

«Пункты наблюдений ФГБУ “Якутское УГМС”, зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже, 24 декабря 2025 года в 09:00 (03:00 мск): минус 59 градусов — Делянкир», — говорится в сообщении.
Чуть выше температура на пункте наблюдений Оймякон, где зарегистрировали температуру минус 56 градусов. Температура минус 52 градусов фиксируется в пунктах Верхоянск, Усть-Мома, Усть-Нера, Батамай, Бердигестях.
В Якутске стоит плотный туман. Температура утром тут составила минус 46 градусов. С 12 декабря ученики 1−5-х классов из-за установившихся морозов остаются на дистанционке.
Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.