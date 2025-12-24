Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали минус 16,4 градуса.
В Подмосковье самую низкую температуру воздуха зафиксировали в поселке Черусти — минус 23,7 градуса, уточнил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В результате адвекции холода и радиационного выхолаживания приземного воздуха к 06:00 столбики минимального термометра в Москве на Балчуге опустились до минус 15 градусов, Тушине — минус 17,4 градуса, что почти на 8 градусов ниже положенной в декабре ночной климатической нормы», — написал Тишковец.
Он также напомнил, что абсолютный суточный рекорд минимальной температуры для 24 декабря был установлен в 1892 году. Тогда в столице зафиксировали минус 37,3 градуса.
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве в среду составит от 5 до 7 градусов мороза. Ожидаются облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов.
При этом в Москве до 21:00 24 декабря действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение распространилось и на Московскую область.