Россиянам назвали регионы, куда сместятся морозы

В среду, 24 декабря, в Тикси температура воздуха составит −29 °C, в Верхоянске и Якутске похолодает до −46 °C. В Чите ожидается −22 °C, в Благовещенске — −21 °C, в Хабаровске — −15 °C, во Владивостоке — −6 °C. В Южно-Сахалинске установится плюс: там днем воздух прогреет до +2 °C.
В Сибири теплая волна уйдет на восток, куда принесет обильные снегопады. На смену ей придет арктическая стужа. От Красноярска до Омска морозы сегодня будут малозаметны. Завтра столбик термометра опустится с −6 °C до −30 °C. В такой же холод погрузится Урал.
На европейской территории России холода останутся только в Поволжье и на северо-востоке. В западной части перевес будет в сторону тепла — морозы исчезнут. На Кольском полуострове ожидается оттепель, пройдет мокрый снег.
К южным регионам приблизится похолодание. На севере температура снизится до нуля градусов, усилится ветер, возможен гололед. В Сочи сохранится +12 °C, в Краснодаре — +3 °C, в Севастополе — +4 °C.
Геомагнитное поле Земли в среду останется слабо возмущенным. Вероятность магнитных бурь сегодня составит 26%.