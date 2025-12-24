Россиянам назвали регионы, куда сместятся морозы

В Сибири теплая волна уйдет на восток, куда принесет обильные снегопады. На смену ей придет арктическая стужа. От Красноярска до Омска морозы сегодня будут малозаметны. Завтра столбик термометра опустится с −6 °C до −30 °C. В такой же холод погрузится Урал.