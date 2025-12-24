Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Россиянам назвали регионы, куда сместятся морозы

На Дальнем Востоке морозы закрепятся на юге и в Якутии. Сильные снегопады ожидаются на Сахалине.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 758 мм рт. ст. +7°
Красноярск — погода в России 24 декабря 2025
Источник: РИА "Новости"

В среду, 24 декабря, в Тикси температура воздуха составит −29 °C, в Верхоянске и Якутске похолодает до −46 °C. В Чите ожидается −22 °C, в Благовещенске — −21 °C, в Хабаровске — −15 °C, во Владивостоке — −6 °C. В Южно-Сахалинске установится плюс: там днем воздух прогреет до +2 °C.

В Сибири теплая волна уйдет на восток, куда принесет обильные снегопады. На смену ей придет арктическая стужа. От Красноярска до Омска морозы сегодня будут малозаметны. Завтра столбик термометра опустится с −6 °C до −30 °C. В такой же холод погрузится Урал.

На европейской территории России холода останутся только в Поволжье и на северо-востоке. В западной части перевес будет в сторону тепла — морозы исчезнут. На Кольском полуострове ожидается оттепель, пройдет мокрый снег.

К южным регионам приблизится похолодание. На севере температура снизится до нуля градусов, усилится ветер, возможен гололед. В Сочи сохранится +12 °C, в Краснодаре — +3 °C, в Севастополе — +4 °C.

В Санкт-Петербурге сегодня температура опустится от −1 °C до −3 °C, местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. В Москве на смену холоду придет теплый фронт: днем термометр покажет от −6 °C до −9 °C.

Геомагнитное поле Земли в среду останется слабо возмущенным. Вероятность магнитных бурь сегодня составит 26%.