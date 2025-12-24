Синоптик раскрыл, когда на Россию обрушатся снегопады

В среднюю полосу и на юг России к четвергу, 25 декабря, прорвется теплый атмосферный фронт. Циклон придет со стороны Баренцева моря. Об этом рассказал в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Первыми отголоски потепления почувствуют жители Центрального округа. В столичном регионе температура начнет повышаться уже в среду. В четверг потепление дополнит метель, которая родлится всю пятницу и половину субботы. За этот период выпадет около 10 сантиметров снежного покрова.
В пятницу, 26 декабря, осадки пойдут в Пензе. Температура установится около −5 °C. Снег начнется в Воронеже, Курске и Брянске. Воздух прогреется до нуля градусов, местами возможен легкий плюс. К субботе, 27 декабря, снегопады придут в Саратов и Ростов-на-Дону.
В воскресенье, 28 декабря, на Русской равнине ожидается выпадение от трех до пяти сантиметров снежного покрова. Но температура воздуха не поднимется выше нуля градусов: циклон пройдет западнее.
Александр Шувалов отметил, что благодаря обильным снегопадам жители и гости столицы смогут встретить новогодние праздники не только с морозами, но и с высокими сугробами.