Синоптик раскрыл, когда на Россию обрушатся снегопады

Первыми отголоски потепления почувствуют жители Центрального округа. В столичном регионе температура начнет повышаться уже в среду. В четверг потепление дополнит метель, которая родлится всю пятницу и половину субботы. За этот период выпадет около 10 сантиметров снежного покрова.