Впервые за зиму в Европейскую Россию пришли 40-градусные морозы

Минувшей ночью в Перми столбик термометра упал впервые за эту зиму ниже −40 °С. Аномальный холод ударил по поселку Ныроб, который располагается в северной части региона. Метеостанции зафиксировали температуру −40,4 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Похожая ситуация в ночь на среду, 24 декабря, сложилась в Республике Коми. Минимум отметили на востоке региона. В городском округе Вуктыл похолодало до −40,7 °С, а в селе Ижма воздух остыл до −41 °С.
Климатическая норма декабря, согласно информации Гидрометцентра, для региона составляет −13,7 °С. Отметка опустилась ниже нормы более чем на 30 единиц.
Напомним, что столичный регион прошедшей ночью также побил температурный минимум. Впервые с начала зимы столбик на термометре опустился ниже −20 °С. Холоднее всего было в Черустях: там похолодало до −23,7 °С.
Согласно прогнозу синоптиков, морозы через несколько дней сменят снегопады. Вначале они придут в Москву. Снег будет падать с четверга до субботы — вырастут сугробы около 10 сантиметров.
К пятнице, 26 декабря, снегопады дойдут до Пензы, Курска, Брянска и Воронежа. В субботу, 27 декабря, белые мухи появятся в Саратове и Ростове-на-Дону. Подобная тенденция сохранится до конца выходных.