Москва на неделе попадет в барометрическую яму

В среду, 24 декабря, стрелка на барометре в столичном регионе показала 758 миллиметров ртутного столба. Значение оказалось на 12 пунктов выше обычного.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 82% 760 мм рт. ст. +8°
Мужчина корчится от боли в голове — барометрическая яма в Москве 24 декабря 2025
Источник: Legion Media

Во второй половине дня показатель резко пойдет на убыль. Барометрическое давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба: значение упадет на 17 единиц. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тенденция сохранится до пятницы, 26 декабря. К концу рабочей недели значение приблизится к 735 миллиметрам ртутного столба и опустится ниже нормы на 13 пунктов.

В выходные показатели пойдут вверх, но до положенных значений не достанут. В воскресенье, 28 декабря, москвичей ждет барометрическая яма. Давление установится на отметке 732 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозу синоптиков, подобная ситуация сохранится до новогодних праздников. Кроме того, в столицу придет метель, которая продержится в Москве до выходных. Ожидается формирование снежного покрова около 10 сантиметров.

Метеозависимым людям рекомендуем внимательнее следить за самочувствием. При недомогании обращаться за медицинской помощью, а не бороться с проблемой собственными силами.