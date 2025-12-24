Москва на неделе попадет в барометрическую яму

Во второй половине дня показатель резко пойдет на убыль. Барометрическое давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба: значение упадет на 17 единиц. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Тенденция сохранится до пятницы, 26 декабря. К концу рабочей недели значение приблизится к 735 миллиметрам ртутного столба и опустится ниже нормы на 13 пунктов.
В выходные показатели пойдут вверх, но до положенных значений не достанут. В воскресенье, 28 декабря, москвичей ждет барометрическая яма. Давление установится на отметке 732 миллиметра ртутного столба.
Согласно прогнозу синоптиков, подобная ситуация сохранится до новогодних праздников. Кроме того, в столицу придет метель, которая продержится в Москве до выходных. Ожидается формирование снежного покрова около 10 сантиметров.
Метеозависимым людям рекомендуем внимательнее следить за самочувствием. При недомогании обращаться за медицинской помощью, а не бороться с проблемой собственными силами.