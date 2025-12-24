Ричмонд
Роскосмос сообщил о планах создать лунную электростанцию к 2036 году

Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Источник: Известия

«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036-го по созданию российской лунной электростанции», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В корпорации уточнили, что основной задачей станции станет обеспечение электроэнергией будущей российской инфраструктуры на спутнике Земли, включая луноходы, научные обсерватории и элементы Международной научной лунной станции.

Помимо Роскосмоса в проекте участвуют Росатом и Курчатовский институт. Разработка и развертывание энергообъекта рассматриваются как ключевой этап для перехода от отдельных исследовательских миссий к постоянному присутствию на Луне.