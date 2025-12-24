Жителей российского региона предупредили об урагане

Полуостров окажется под действием сильнейшего циклона в пятницу и субботу, 26 и 27 декабря. Скорость ветра в эти дни в Усть-Большерецком и южных частях Елизовского районов будет держаться на уровне 27−32 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы могут достигнуть 45 метров в секунду. Ветер такой силы может сносить крыши, срывать обшивку зданий, обрывать провода и повалить деревья. Регион накроют мощные снегопады. Метель, дождь и налипание мокрого снега ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и других районах края.