Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Жителей российского региона предупредили об урагане

Двухдневный ураган обрушится на Камчатку.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

На Камчатский край обрушится двухдневный ураган. О предстоящей непогоде в соцсетях предупреждает министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Полуостров окажется под действием сильнейшего циклона в пятницу и субботу, 26 и 27 декабря. Скорость ветра в эти дни в Усть-Большерецком и южных частях Елизовского районов будет держаться на уровне 27−32 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы могут достигнуть 45 метров в секунду. Ветер такой силы может сносить крыши, срывать обшивку зданий, обрывать провода и повалить деревья. Регион накроют мощные снегопады. Метель, дождь и налипание мокрого снега ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и других районах края.

Жителей региона призывают заранее закупиться продуктами и отказаться от прогулок по улице. Автомобили советуют убрать на специальные пурговые стоянки. Возможны масштабные отключения электричества, затруднения на дорогах и падение деревьев.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше