В России разработали безопасный для природы метод добычи нефти

Также разработаны составы на основе нанобиополимера из пшеничной муки и комбинации трагакантовой камеди с наночастицами цинка для работы при температурах до +200 °C. Все эти решения позволили сократить вредные утечки бурового раствора более чем на 31%, сохранив при этом его способность быстро и безопасно разлагаться в окружающей среде.