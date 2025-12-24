Россиян предупредили об опасности зимней пыли

По словам доктора, заложенность носа и першение в горле в холод называют зимним пылевым синдромом. Возникает, когда включают отопление в помещении, а окна перестают регулярно открывать для проветривания. Из-за этого воздух становится сухим — комфортна влажность на уровне 40% — и слизистые носоглотки становятся словно пересушенная губка, теряют защитные силы. Это, в свою очередь, позволяет любой взвеси и бактериям легче проникать в организм. При этом недостаток влаги усиливает раздражение бронхов и облегчает аллергенам путь, добавила Аршба.