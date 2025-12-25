В планетарии рассказали, когда начнет расти световой день

Зимнее солнцестояние в 2025 году произошло 21 декабря, это был самый короткий день года, на широте Москвы он продлился всего семь часов. Самый же длинный день в году наступит в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве будет длиться 17 часов 33 минуты.