В планетарии рассказали, когда начнет расти световой день

РИА Новости: световой день начнет активно расти с 26 декабря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Продолжительность светового дня пока практически не увеличилась с момента зимнего солнцестояния, ощутимое увеличение светлого времени суток начнётся 26 декабря, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

«Прибавляться день будет не сразу, не зря называют “солнцестоянием” — вплоть до 26 декабря его продолжительность будет практически одинаковой, а вот начиная с 26-го декабря день пойдет на прирост, и к новому году увеличится уже на 5−6 минут», — сказали в планетарии.

Зимнее солнцестояние в 2025 году произошло 21 декабря, это был самый короткий день года, на широте Москвы он продлился всего семь часов. Самый же длинный день в году наступит в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве будет длиться 17 часов 33 минуты.

В планетарии рассказали, что световой день не всегда прибавляется равномерно. В среднем он увеличивается на две минуты, это связанно с движением Земли вокруг Солнца, и формой ее орбиты.