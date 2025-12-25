В четверг два округа России столкнутся с погодными качелями

На материковой части Дальнего Востока в четверг, 25 декабря, осадков не ожидается, но ударят аномальные холода. На юге температура понизится до −25 °C. В Якутии местами в ночные часы столбик на термометре упадет почти до −60 °C, днем — до −47 °C.