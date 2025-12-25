В четверг два округа России столкнутся с погодными качелями

На материковой части Дальнего Востока в четверг, 25 декабря, осадков не ожидается, но ударят аномальные холода. На юге температура понизится до −25 °C. В Якутии местами в ночные часы столбик на термометре упадет почти до −60 °C, днем — до −47 °C.
В Бодайбо сегодня ожидается −34 °C, в Чите — −25 °C, в Благовещенске — −21 °C, в Анадыре — −19 °C, во Владивостоке — −10 °C.
Сибирь будет бросать из крайности в крайность: в южных регионах — до −5 °C, вблизи Урала — до −25 °C, без осадков. В Салехарде термометр покажет −24 °C, в Норильске — −25 °C, в Ханты-Мансийске — −34 °C, в Екатеринбурге — −25 °C, в Кургане — −24 °C.
Погодные качели захватят европейскую территорию России. В Мурманске сегодня воздух прогреется до +2 °C, в Ростове-на-Дону похолодает до −4 °C. На северо-западе наступит оттепель, завтра придет в центр. Легкие морозы в четверг сохранятся на Волге и в южных районах.
Атлантический циклон принесет большую порцию осадков. Сегодня начнутся на севере и северо-западе. Завтра мокрый снег пойдет в центре, затем уйдет в сторону моря.
В Санкт-Петербурге температура установится около +3 °C, пройдут небольшие дожди, на дорогах появится гололедица. В Москве днем будет −2 °C, к вечеру в регион придут метели.
Геомагнитное поле Земли сегодня останется слабо возмущенным. В течение дня возможен умеренный рост вспышечной активности.