В четверг два округа России столкнутся с погодными качелями

На берегах Охотского моря вместо холодов придет оттепель. Начнутся снегопады с сильным ветром.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +7°
Девочка катается на карусели возле Кремля — погода в России 25 декабря 2025
Источник: РИА "Новости"

На материковой части Дальнего Востока в четверг, 25 декабря, осадков не ожидается, но ударят аномальные холода. На юге температура понизится до −25 °C. В Якутии местами в ночные часы столбик на термометре упадет почти до −60 °C, днем — до −47 °C.

В Бодайбо сегодня ожидается −34 °C, в Чите — −25 °C, в Благовещенске — −21 °C, в Анадыре — −19 °C, во Владивостоке — −10 °C.

Сибирь будет бросать из крайности в крайность: в южных регионах — до −5 °C, вблизи Урала — до −25 °C, без осадков. В Салехарде термометр покажет −24 °C, в Норильске — −25 °C, в Ханты-Мансийске — −34 °C, в Екатеринбурге — −25 °C, в Кургане — −24 °C.

Погодные качели захватят европейскую территорию России. В Мурманске сегодня воздух прогреется до +2 °C, в Ростове-на-Дону похолодает до −4 °C. На северо-западе наступит оттепель, завтра придет в центр. Легкие морозы в четверг сохранятся на Волге и в южных районах.

Атлантический циклон принесет большую порцию осадков. Сегодня начнутся на севере и северо-западе. Завтра мокрый снег пойдет в центре, затем уйдет в сторону моря.

В Санкт-Петербурге температура установится около +3 °C, пройдут небольшие дожди, на дорогах появится гололедица. В Москве днем будет −2 °C, к вечеру в регион придут метели.

Геомагнитное поле Земли сегодня останется слабо возмущенным. В течение дня возможен умеренный рост вспышечной активности.