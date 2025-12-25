Морозы достигли побережья Черного моря

Похолодание зафиксировали в Крыму. В Евпатории и Черноморском воздух остыл до −5 °С. В Феодосии термометр показал −1 °С, в Керчи — −3 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Холода пришли на Кубань. В Тамани метеостанции зафиксировали −3 °С. В Новороссийске температура снизилась до −4 °С. В Джубге и Геленджике столбик термометра установился на отметке −2 °С. Прохладнее всего ночью оказалось в Анапе: там воздух остыл до −6 °С.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 26 декабря, в Крыму ожидается от −1 °С до −6 °С. В горной части и степи возможно похолодание до −11 °С. В Краснодарском крае температура составит от −2 °С до −7 °С. В горах установятся морозы до −12 °С.
В пятницу прогнозируют усиление ветра, скорость достигнет 20−25 метров в секунду. Выпадет снег, местами пройдет мокрый снег. Синоптики предупредили об образовании ледяной корки на дорогах. Кроме того, возможно налипание снега на линии электропередачи, деревья и кустарники.
В субботу, 27 декабря, заморозки завершатся. Температурный фон установится около нуля градусов. Окончательно ненастье стихнет к концу недели.