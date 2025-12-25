Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Морозы достигли побережья Черного моря

Арктический циклон прошедшей ночью добрался до Крыма и Кубани. Местами температура упала ниже нулевой отметки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 762 мм рт. ст. +7°
Погода на побережье Черного моря 25 декабря 2025
Источник: РИА "Новости"

Похолодание зафиксировали в Крыму. В Евпатории и Черноморском воздух остыл до −5 °С. В Феодосии термометр показал −1 °С, в Керчи — −3 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Холода пришли на Кубань. В Тамани метеостанции зафиксировали −3 °С. В Новороссийске температура снизилась до −4 °С. В Джубге и Геленджике столбик термометра установился на отметке −2 °С. Прохладнее всего ночью оказалось в Анапе: там воздух остыл до −6 °С.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 26 декабря, в Крыму ожидается от −1 °С до −6 °С. В горной части и степи возможно похолодание до −11 °С. В Краснодарском крае температура составит от −2 °С до −7 °С. В горах установятся морозы до −12 °С.

В пятницу прогнозируют усиление ветра, скорость достигнет 20−25 метров в секунду. Выпадет снег, местами пройдет мокрый снег. Синоптики предупредили об образовании ледяной корки на дорогах. Кроме того, возможно налипание снега на линии электропередачи, деревья и кустарники.

В субботу, 27 декабря, заморозки завершатся. Температурный фон установится около нуля градусов. Окончательно ненастье стихнет к концу недели.