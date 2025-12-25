Морозы достигли побережья Черного моря

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 26 декабря, в Крыму ожидается от −1 °С до −6 °С. В горной части и степи возможно похолодание до −11 °С. В Краснодарском крае температура составит от −2 °С до −7 °С. В горах установятся морозы до −12 °С.