В российском регионе произошло землетрясение

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,1.

+4° 5 м/с 75% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

У берегов Курильских островов в четверг, 25 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 15:22 по местному времени, или в 09:22 мск. Эпицентр располагался в 121 километре к юго-востоку от Курильска, где проживает около 1600 человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.