Повышенное число магнитных бурь сохранится в первые месяцы 2026 года

Ученые замечают, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки. Свидетельство тому не только недавние сильные магнитные бури, но и история двух предыдущих солнечных циклов. И в предшествующем 24-м, и в более раннем 23-м циклах самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности. Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором как раз в 2003 году, через два года после максимума 2001-го, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке.