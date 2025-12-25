Повышенное число магнитных бурь сохранится в первые месяцы 2026 года

Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за десять лет. Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. Что и говорить, сообщения ученых Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале в уходящем году больше напоминали захватывающий астрономический блокбастер. Вспышки на Солнце — и на видимой стороне, и на невидимой. Выбросы плазмы. Корональные дыры. Удары протонов по космическим аппаратам. Геомагнитные бури на головы землян…
И завершающий аккорд года не стал исключением. Его итог: число дней с магнитными бурями и общее число геомагнитно-возмущенных дней стало едва ли не рекордным. В сравнении с 2024-м точно: 69 магнитных бурь на сегодня против 44 в прошлом году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения четыре и выше — желтого и красного уровней. Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше, — подсчитали ученые.
Но, безусловно, пока абсолютную пальму первенства держит 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно-возмущенных дня из 365. В том числе 154 дня с магнитными бурями.
Если прежде о существовании таковых знали разве что астрономы, то теперь они, как и метеозависимость, и головная боль из-за космической непогоды обсуждаются едва ли не на каждой кухне. Может, конечно, преувеличение. Но факт остается фактом: интерес к тому, что происходит на Солнце и как это все аукается на Земле, огромный.
Что такое корональная дыра на Солнце? Если совсем просто, то это область в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность плазмы в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны.
Корональные дыры, по словам астрономов, одни из самых долгоживущих объектов на Солнце. Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот вокруг оси примерно за 27 суток, то образующиеся на нем корональные дыры с таким же шагом, примерно равным месяцу, возвращаются к Земле.
Корональные дыры связаны со временем минимальной солнечной активности. А сейчас солнечная активность находится как раз на стадии спада: пик в текущем 25-м солнечном цикле пройден. Ранее специалисты лаборатории рассказывали, что солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая предварительно завершится только около 2030-го. А следующий пик наступит в районе 2034−2036 годов и предварительно будет сильнее текущего.
Важный момент. В первые месяцы нынешнего года было обнаружено резкое изменение характера солнечной активности. Вместо крупных активных областей на Солнце стали доминировать именно корональные дыры. Резко снизилось и число крупных вспышек. Приводились цифры: за первые пять месяцев 2025 года было зарегистрировано только восемь вспышек высшего балла X, тогда как за 12 месяцев прошлого года их было 54.
Ученые замечают, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки. Свидетельство тому не только недавние сильные магнитные бури, но и история двух предыдущих солнечных циклов. И в предшествующем 24-м, и в более раннем 23-м циклах самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности. Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором как раз в 2003 году, через два года после максимума 2001-го, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке.
Так как признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается, можно ожидать, что как минимум первые месяцы наступающего 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием. И повышенное число магнитных бурь пока сохранится, говорят ученые лаборатории.
Кстати, в настоящее время наблюдается уменьшение скорости солнечного ветра и в целом снижение давления на магнитное поле Земли со стороны корональной дыры из-за постепенного ухода последней на край Солнца. На этом фоне геомагнитная обстановка по крайней мере за последние сутки заметно успокоилась.
В плане вспышечной активности Солнце выглядит спокойным, но постепенно возвращаются солнечные пятна, и энергия снова копится. Фоновый уровень излучения Солнца вернулся на уровень, превышающий порог C-класса, что свидетельствует о росте общего энерговыделения в короне. На левом — восточном — краю Солнца есть признаки выхода на видимую с Земли сторону новой крупной активной области: над диском наблюдаются яркие петли. Но, как отмечают специалисты, размеры и активность этого центра пока неясны.