Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Севастополе ожидаются штормы с волнами высотой до 5 м

Усиление ветра вплоть до 30 метров в секунду и морские волны до пяти метров высотой ожидаются в районе Севастополя до 29 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сейчас в Ричмонде: +8° 7 м/с 61% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: Unsplash.com

«Синоптики сообщают, что на 28 и 29 декабря в Севастополе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25−30 метров в секунду. Морские волны 28 декабря могут достигнуть высоты трех-четырех метров, а 29 декабря — подняться до пяти метров. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря», — говорится в сообщении.

В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В управлении призвали быть внимательными к детям, пожилым и маломобильным гражданам, не выпускать домашних животных из дома. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, выхода в море, не отправляться на берег, в горы и лес.