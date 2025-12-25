В Севастополе ожидаются штормы с волнами высотой до 5 м

В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.