В Севастополе ожидаются штормы с волнами высотой до 5 м

«Синоптики сообщают, что на 28 и 29 декабря в Севастополе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25−30 метров в секунду. Морские волны 28 декабря могут достигнуть высоты трех-четырех метров, а 29 декабря — подняться до пяти метров. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря», — говорится в сообщении.
В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
В управлении призвали быть внимательными к детям, пожилым и маломобильным гражданам, не выпускать домашних животных из дома. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, выхода в море, не отправляться на берег, в горы и лес.