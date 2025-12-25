Жителям одного северного региона РФ пообещали октябрьскую погоду в конце декабря

На юге страны, напротив, стоит более холодная, чем обычно, погода. «По дороге к отрогам Кавказа согретый Гольфстримом воздух растратит тепло. В Ставрополе по-прежнему будет сыпать небольшой снег, и только в пятницу вероятность осадков невелика, а температурный режим будет холоднее обычного: сегодня-завтра — только −2−4 °C», — сообщили эксперты. Однако в субботу морозы ослабеют, и в дневные часы 27 декабря столбики термометров покажут от нуля до +1 °C.