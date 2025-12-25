Жителям одного северного региона РФ пообещали октябрьскую погоду в конце декабря

В Мурманской области в ближайшие дни под влиянием атлантического циклона будет сохраняться нетипичная для конца декабря температура: показатели термометров будут скорее соответствовать октябрьским. Такую погоду жителям северного региона РФ пообещали специалисты агентства «Метеовести» в Telegram.
«Атлантический воздух поступает в страну по северному маршруту, поэтому в большей степени согревает Заполярье. Так, в Мурманске вплоть до субботы дневная температура сохранится вполне октябрьская — +1−3 °C. Ожидаются дожди вперемешку со снегом», — поделились информацией синоптики. Между тем, уточнили они, уже в субботу, 27 декабря, из-за циклона, который начнет закачивать к берегам Кольского полуострова воздушные массы из Арктики, в регионе похолодает до январских значений — −9−11 °C.
На юге страны, напротив, стоит более холодная, чем обычно, погода. «По дороге к отрогам Кавказа согретый Гольфстримом воздух растратит тепло. В Ставрополе по-прежнему будет сыпать небольшой снег, и только в пятницу вероятность осадков невелика, а температурный режим будет холоднее обычного: сегодня-завтра — только −2−4 °C», — сообщили эксперты. Однако в субботу морозы ослабеют, и в дневные часы 27 декабря столбики термометров покажут от нуля до +1 °C.