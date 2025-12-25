В Турции ожидаются «сибирские» морозы

Генеральное управление метеорологии 16 октября объявило, что лето этого года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны. Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) уточнило в четверг, что снабжающие город водохранилища заполнены на 17,63% (153 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет, воды осталось лишь на 50 дней, подсчитало РИА Новости.