Врачи предупредили о крупнейшем кризисе в Индии со времен пандемии COVID из-за грязного воздуха

В ноябре 2018 года Чикагский университет назвал Индию одной из стран с самым загрязненным воздухом. По сведениям ученых, продолжительность жизни граждан Индии сократилась на 4,3 года. В северных районах страны этот показатель еще выше: в штате Уттар-Прадеш — на 8,6 года, в штате Харьяна — на 7,5 года.