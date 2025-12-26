Жители Европейской России столкнутся со снегопадом, ветром и низким давлением

На Камчатке в пятницу, 26 декабря, ветер усилится до ураганных значений. К этому прибавится оттепель.
На материковой части Дальнего Востока сложится противоположная метеоситуация: ожидается мороз без осадков. В Чите — −19 °C, в Бодайбо и Хабаровске — −25 °C, во Владивостоке — −15 °C. В Якутске холода не сдадут позиции: днем воздух не прогреется выше −42 °C.
По южным районам Сибири пройдет циклон — он принесет потепление. В Красноярске температура сегодня установится около −1 °C. Завтра столбик на термометре упадет до −15 °C. Такой же обвал холода ожидается в Новосибирске. В Омске, наоборот, в пятницу придут морозы ниже −20 °C, завтра потеплеет на 10 градусов.
На Урале температурных скачков не ожидается. На западе пройдет снег. В Оренбурге — −11 °C, в Уфе — −12 °C, в Челябинске — −14 °C, в Екатеринбурге — −13 °C.
В центральной части Европейской России с севера на юг промчится атмосферный фронт. Он принесет с собой обильные осадки, сильный ветер и низкое атмосферное давление. Одновременно ожидается повышение температуры до нуля градусов — возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также образование гололеда. Синоптики предупредили об ухудшении ситуации на дорогах.
На очереди осадков окажутся южные районы. К вечеру ненастье придет на побережье Черного моря. В Сочи — +9 °C, в Краснодаре — +2 °C.
На северо-западе осадки стихнут, тепло останется. В пятницу температура воздуха составит от нуля градусов до +2 °C.
В Санкт-Петербурге — +2 °C, днем без осадков. В Москве — +1 °C, сильный липкий снег и гололед.
Геомагнитное поле планеты 26 декабря сохранит неустойчивое положение. Шанс наступления магнитных бурь — 7%.