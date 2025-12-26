Жители Европейской России столкнутся со снегопадом, ветром и низким давлением

По южным районам Сибири пройдет циклон — он принесет потепление. В Красноярске температура сегодня установится около −1 °C. Завтра столбик на термометре упадет до −15 °C. Такой же обвал холода ожидается в Новосибирске. В Омске, наоборот, в пятницу придут морозы ниже −20 °C, завтра потеплеет на 10 градусов.