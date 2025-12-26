В ночь на 26 декабря Москву накрыл сильнейший снегопад. Последствия

На фоне сложных метеоусловий в столичных аэропортах минувшей ночью задержали десятки рейсов. Столичный Дептранс рекомендовал москвичам отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом. Последствия снегопада — в фотогалерее РБК Life.
Снегопад в Москве начался вечером, 25 декабря. Городские метеостанции зафиксировали девять миллиметров осадков, что составило 18% месячной нормы. По прогнозам, к вечеру 26 декабря в столице выпадет 25% нормы осадков.
Причиной метели стала серия атмосферных фронтов атлантического циклона. Синоптик предупредила, что при температуре воздуха −1… −3 °C снег начнет чередоваться с мокрым снегом, что станет причиной его налипания на провода и ветки деревьев, а на дороге образуется снежный накат.
В столичном Дептрансе рекомендовали воспользоваться метро и другим городским транспортом. Водителям советуют отложить поездки минимум до 20:00 мск, быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Также рекомендовано не оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.
На фоне непогоды утром 26 декабря в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов. По состоянию на 05:00 мск с полуночи в аэропорту Шереметьево были задержаны более 20 рейсов на вылет и 54 на прилет, во Внуково — 35 на вылет и 31 на прилет. Задержки есть и в Домодедово — 27 прибывающих рейсов. Это вызвано работами по противообледенительной обработке самолетов и очистке взлетно-посадочной полосы от снега.
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что аварийные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Вечером 25 декабря и утром 26 декабря специалисты провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.
По прогнозам синоптиков, снег в столице будет идти до 29 декабря. «В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В ближайшие выходные столбики термометров продолжат опускаться. Минусовая температура в Москве сохранится до конца декабря. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами.
Синоптик Татьяна Позднякова подтвердила, что в воскресенье, 28 декабря, понижение температуры продолжится: «Минимальная температура — в Москве −5… −10 °C, дневная температура — −3… −8 °C. Сохранится плотный северо-западный ветер, то есть температура воздуха в принципе приблизится к климатической норме либо даже будет чуть ниже нее», — заключила Позднякова.