В ночь на 26 декабря Москву накрыл сильнейший снегопад. Последствия

На фоне непогоды утром 26 декабря в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов. По состоянию на 05:00 мск с полуночи в аэропорту Шереметьево были задержаны более 20 рейсов на вылет и 54 на прилет, во Внуково — 35 на вылет и 31 на прилет. Задержки есть и в Домодедово — 27 прибывающих рейсов. Это вызвано работами по противообледенительной обработке самолетов и очистке взлетно-посадочной полосы от снега.