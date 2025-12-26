Синоптики раскрыли, какие регионы встретят Новый год со снегом

В столичном регионе температура воздуха в среду, 31 декабря, составит от −8 до −11 °C. В новогоднюю ночь подморозит от −10 до −15 °C. Снежный покров подрастет минимум до 10−15 сантиметров. За январские праздники сугробы вырастут до 16−21 сантиметра. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Прогнозом погоды для регионов поделился в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На Дальнем Востоке новогодняя ночь пройдет под властью морозов. В Анадыре ожидается −20 °C, но без осадков. Во Владивостоке — от −12 до −14 °C, установится ясная погода. В Чите похолодает до −25 °C.
Жители Камчатки встретят Новый год с метелью, температура установится около −3 °C. В Хабаровск придут холода до −30 °C. В Якутске аномальные морозы сбавят темп: потеплеет до −30 °C.
Сибирь ожидают температурные качели. В Иркутске — −15 °C, в Тюмени — −17 °C, в Сургуте — −25 °C. В Красноярске воздух прогреется до −3 °C, в Новосибирск новогодняя ночь принесет осадки и температуру около нуля градусов.
На Урале закрепится «минус». В Екатеринбурге температурный фон составит от −14 до −16 °C. В Оренбурге пройдет снег, местами метель, ожидается от −4 до −6 °C.
Поволжье в новогодние праздники запорошит снегом. В Астрахани — −5 °C, в Самаре и Казани — −10 °C. В средних широтах осадки выпадут в Рязани, Твери и Смоленске. Температура установится от −8 до −10 °C. В Нижнем Новгороде осадков не прогнозируют.
В северных регионах новогодняя ночь выдастся морознее. В Воркуте температура установится от −25 до −30 °C. В Сыктывкаре воздух остынет до −14 °C, в Архангельске — до −15 °C, в Мурманске — до −10 °C. Возможен слабый снег.
В регионах Черноземья прогнозируют температурный фон от −6 до −10 °C. В Воронеже и Курске новогодняя ночь порадует снегом.
На юге установится легкий «минус». Исключением станет Сочи: там от нуля градусов до +2 °C. В Ростове-на-дону — −5 °C и сильный ветер, во Владикавказе — от −5 до −7 °C, в Краснодаре — −5 °C, в Севастополе — −2 °C.