Синоптики раскрыли, какие регионы встретят Новый год со снегом

В столичном регионе температура воздуха в среду, 31 декабря, составит от −8 до −11 °C. В новогоднюю ночь подморозит от −10 до −15 °C. Снежный покров подрастет минимум до 10−15 сантиметров. За январские праздники сугробы вырастут до 16−21 сантиметра. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.