Российские ученые намерены разгадать тайну зарождения вспышек на Солнце

Подробнее об эксперименте рассказал в интервью с «РИА Новости» руководитель проекта «Солнце-Терагерц» Владимир Махмутов. Эксперт объяснил, что ученые хотят изучить Солнце в терагерцевом диапазоне.
Для этого специалисты намерены использовать оборудование, которое позволит проникнуть вглубь звезды на 300−1000 километров от уровня ее фотосферы. Если эксперимент удастся, то ученые увидят зарождение вспышки. Дополнительно за Солнцем будут следить длинноволновые телескопы, которые оценят ситуацию в хромосфере объекта для дальнейшего анализа.
Ученый объяснил, что исследование должно показать, сформируется ли терагерцевое излучение раньше, чем рентгеновское. Если возникнет первым, значит источник зарождения вспышек окажется в нижней хромосфере.
Сейчас в науке применяют семь моделей анализа поведения Солнца. Результаты эксперимента покажут, какая из них более точно отражает реальность.
Приборы для исследования на космическую станцию доставит грузовой корабль «Прогресс МС». Затем космонавты вмонтируют их с внешней стороны российского участка.