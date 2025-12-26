Российские ученые намерены разгадать тайну зарождения вспышек на Солнце

Для этого специалисты намерены использовать оборудование, которое позволит проникнуть вглубь звезды на 300−1000 километров от уровня ее фотосферы. Если эксперимент удастся, то ученые увидят зарождение вспышки. Дополнительно за Солнцем будут следить длинноволновые телескопы, которые оценят ситуацию в хромосфере объекта для дальнейшего анализа.