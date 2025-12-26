Ученый обнаружил аномальные частицы в антихвосте межзвездного объекта 3I/ATLAS

В антихвосте межзвездного объекта 3I/ATLAS были обнаружены частицы аномально большого размера. Об этом заявил в блоге астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб.
«Наблюдаемая длина антихвоста, генерируемого 3I/ATLAS, может поддерживаться только частицами с радиусом, значительно превышающим размер обычных пылевых частиц, которые имеют наибольшую площадь поверхности на единицу массы для рассеяния солнечного света и обычно доминируют в свечении вокруг комет Солнечной системы», — написал эксперт.
Согласно сведениям Леба, для того чтобы частицы в солнечном направлении достигли наблюдаемой длины струи 400 000 километров, их радиус должен быть больше одного микрона. При этом он не может превышать 100 микрон, чтобы частицы разгонялись потоком газа от сублимации льда. Такие требования выполняются для естественной кометы, но не для экзотического источника, подобного выхлопу ракеты, который мог бы придать частицам произвольную скорость.
Астрофизик отмечает, что сильная коллимация антихвоста может быть результатом выброса крупных частиц с очень небольшой площади поверхности ядра. Для дальнейшего уточнения характеристик необходимы спектроскопические измерения доплеровского сдвига струи.
Леб 19 ноября заявил в беседе с «Известиями», что 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения. Профессор Гарвардского университета уточнил, что состав газового шлейфа на 87% состоит из углекислого газа, что нетипично для комет, а в выбросах обнаружен никель почти без примесей железа, что характерно для промышленных сплавов.