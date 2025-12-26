Ученый обнаружил аномальные частицы в антихвосте межзвездного объекта 3I/ATLAS

Согласно сведениям Леба, для того чтобы частицы в солнечном направлении достигли наблюдаемой длины струи 400 000 километров, их радиус должен быть больше одного микрона. При этом он не может превышать 100 микрон, чтобы частицы разгонялись потоком газа от сублимации льда. Такие требования выполняются для естественной кометы, но не для экзотического источника, подобного выхлопу ракеты, который мог бы придать частицам произвольную скорость.