Каким будет лето в России в 2026 году: прогноз на июнь, июль и август

Июль 2026-го претендует на звание самого жаркого месяца за последние несколько лет. Согласно долгосрочным прогнозам, глобальная температура в 2026 году может вырасти более чем на 1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (средняя температура Земли до начала Промышленной революции, примерно середина XVIII века — «РБК Тренды»), что отразится и на российском климате. В Поволжье и на Урале ожидается затяжная засуха, которая может негативно повлиять на урожай зерновых.