Каким будет лето в России в 2026 году: прогноз на июнь, июль и август

Каким будет июнь в 2026 году
Июнь 2026 года в России может начаться с резкого перехода от затяжной весны к летнему зною. В Центральной России синоптики прогнозируют температурные качели: первая декада месяца будет сопровождаться аномальной жарой — на четыре-пять градусов выше нормы, за которой последует серия грозовых фронтов. По сведениям метеорологов, это связано с ослаблением явления Ла-Нинья в Тихом океане и переходом климатической системы в нейтральную фазу.
Сибирь и Дальний Восток в июне могут столкнуться с малым количеством осадков. Климатологи предупреждают, что сухой воздух и высокие температуры создадут предпосылки для раннего начала сезона лесных пожаров.
На юге страны: в Краснодарском крае, Крыму — июнь обещает быть комфортным: средняя температура воды составит +22−23 °C, а воздуха — около +26 °C. Это создаст идеальные условия для начала туристического сезона без изнуряющей жары.
В Москве весь месяц будет преобладать преимущественно безоблачная погода и средняя температура +23 °C. В Санкт-Петербурге июнь может стать одним из самых сухих месяцев года: среднемесячная температура в северной столице ожидается на уровне +21 °C.
Каким будет июль в 2026 году
Июль 2026-го претендует на звание самого жаркого месяца за последние несколько лет. Согласно долгосрочным прогнозам, глобальная температура в 2026 году может вырасти более чем на 1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (средняя температура Земли до начала Промышленной революции, примерно середина XVIII века — «РБК Тренды»), что отразится и на российском климате. В Поволжье и на Урале ожидается затяжная засуха, которая может негативно повлиять на урожай зерновых.
На юге России столбики термометров будут регулярно преодолевать отметку в +35 °C. Также в Санкт-Петербург июль принесет теплые ночи, когда температура не будет опускаться ниже +17 °C.
В Москве июль 2026 года будет характеризоваться короткими, но интенсивными ливнями и прохладной погодой в первых числах месяца. Несмотря на осадки, средняя дневная температура будет держаться в районе +25−27 °C.
Каким будет август в 2026 году
Август начнется с бархатной погоды в большинстве регионов европейской части России. Однако во второй половине месяца климатические модели предсказывают усиление североатлантических циклонов, что может привести к похолоданию.
Сибирь и Урал могут столкнуться с аномально сухим августом. Синоптики предупреждают о рисках засухи, которая может негативно повлиять на урожайность и пожарную безопасность. Климатологи связывают это с блокирующими антициклонами, которые задерживают разогретый воздух над континентальной частью страны.
На юге России: в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — сохранится стабильно жаркая погода. Средняя температура воздуха днем составит около +28 °C и +30 °C, а вода в Черном и Азовском морях прогреется до комфортных +25 °C. Тем не менее эксперты не исключают локальных климатических ударов в виде кратковременных, но мощных ливней и гроз, характерных для субтропического климата в период пиковой жары.
В крупных мегаполисах август может оказаться неоднозначным. В Москве среднемесячная температура ожидается на уровне +22 °C с постепенным понижением до +16 °C к концу месяца. В Санкт-Петербурге последний месяц лета традиционно будет более прохладным и влажным: средние дневные значения составят около +20−22 °C.
Каким будет лето в 2026 году в других странах
Согласно сведениям британского Met Office, 2026 год с вероятностью более 90% войдет в четверку самых жарких лет в истории. Ожидается, что средняя температура будет на 1,46 градуса выше доиндустриального уровня. Это значит, что в июне и июле вновь можно ожидать волны теплового стресса с температурой до +40−43 °C.
В США ожидаются активный сезон ураганов на восточном побережье и усиление засухи на западе, что связано с переходом океанических процессов в фазу Эль-Ниньо во второй половине года.
В Индии и Юго-Восточной Азии муссонные дожди могут быть избыточными, превышая норму на 10−12%, что создаст риски наводнений в густонаселенных дельтах рек.
Мировой прогноз на 2026 год подтверждает устойчивую тенденцию к глобальному потеплению. Как отмечает метеоролог Ник Данстон, 2026 год может вновь временно преодолеть отметку полтора градуса, что подчеркивает скорость климатических изменений.
Главное о погоде летом 2026 года
- Июнь 2026. Температурные качели в Центре РФ: жара на пять градусов выше нормы, затем грозы. Сибирь и Дальний Восток — дефицит осадков и ранние пожары. Юг — комфортный старт сезона — +26 °C.
- Июль 2026. Претендует на статус самого жаркого месяца за годы. В Поволжье и на Урале — затяжная засуха. На юге ожидается температура стабильно выше +35 °C.
- Август 2026. Бархатное начало в европейской части, сменяющееся циклонами. Сибири и Уралу угрожают засухи из-за блокирующих антициклонов. На Юге ожидаются жара +30 °C и риск мощных ливней.
- Москва и Санкт-Петербург. В Москве средняя температура летом +22−27 °C с похолоданием к концу августа до +16 °C. В Петербурге — сухой июнь и влажный август с +19−22 °C.
- Европа. Экстремальные волны тепла до +43 °C в Испании, Италии.
- США. Активный сезон ураганов на востоке, засуха на западе из-за влияния фазы Эль-Ниньо.
- Азия. Избыточные муссоны в Индии — на 10−12% выше нормы, высокие риски наводнений.
- Глобальный тренд. Устойчивое потепление, риск преодоления порога полтора градуса и чередование экстремальной жары с резкими аномалиями.