Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России

Январь 2026 года в центральной части России будет холодным и морозным. Высота снежного покрова к концу месяца составит до 33 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Январь на Русской равнине будет морозным», — отметил синоптик. Среднемесячная температура воздуха будет на один-два градуса ниже климатической нормы. Норма января для Москвы составляет −12,3 °C ночью и −6,3 °C днем.
Ранее в Гидрометцентре России говорили, что период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. Морозы ожидаются в европейской части России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.