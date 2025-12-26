Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России

Россиян предупредили о морозах в январе 2026 года.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 764 мм рт. ст. +6°
Источник: РБК

Январь 2026 года в центральной части России будет холодным и морозным. Высота снежного покрова к концу месяца составит до 33 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь на Русской равнине будет морозным», — отметил синоптик. Среднемесячная температура воздуха будет на один-два градуса ниже климатической нормы. Норма января для Москвы составляет −12,3 °C ночью и −6,3 °C днем.

Ранее в Гидрометцентре России говорили, что период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. Морозы ожидаются в европейской части России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.