В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

По его данным, поиски трех альпинистов, которые приехали из Афин и стали подниматься на горный хребет Вардусия, завершились трагически: их нашли без сознания под снегом. С ними также было найдено тело женщины, которая, по имеющейся информации, являлась спутницей одного из спортсменов.