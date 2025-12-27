Ричмонд
Вильфанд прогнозирует низкое давление в Москве в последние дни года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Низкое давление будет держаться в Москве в последние дни года, не исключено, что обновятся рекорды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 60% 756 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

«Давление, начиная с воскресенья, будет существенно ниже нормы. И в конце года, 30 и 31 декабря, давление будет близко к рекордным значениям. Не исключено, что даже обновятся эти рекорды», — сказал Вильфанд.

