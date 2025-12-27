Вильфанд прогнозирует низкое давление в Москве в последние дни года

«Давление, начиная с воскресенья, будет существенно ниже нормы. И в конце года, 30 и 31 декабря, давление будет близко к рекордным значениям. Не исключено, что даже обновятся эти рекорды», — сказал Вильфанд.
