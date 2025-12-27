В Омской области перед Новым годом ожидается потепление до −1 градуса

В воскресенье, 28 декабря, погода в регионе будет преимущественно без осадков. Температура начнёт плавно повышаться: ночью −16…-21 °C, днём −13…-18 °C. Оперативная сводка МЧС по Омской области также отмечает отсутствие значимых опасных явлений и локальные слабые снегопады на севере.