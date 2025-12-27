В Омской области перед Новым годом ожидается потепление до −1 градуса

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 27 декабря, атмосферное давление продолжит расти. Существенных осадков не прогнозируется, лишь на севере области пройдёт небольшой снег. Ночью −22…-27 °C (на северо-востоке до −33 °C), днём −13…-18 градусов.
В воскресенье, 28 декабря, погода в регионе будет преимущественно без осадков. Температура начнёт плавно повышаться: ночью −16…-21 °C, днём −13…-18 °C. Оперативная сводка МЧС по Омской области также отмечает отсутствие значимых опасных явлений и локальные слабые снегопады на севере.
Главные изменения ожидаются в понедельник, 29 декабря. С приближением тёплого фронта днём по западной половине области пройдёт снег различной интенсивности. Ночью −18…-23 °C (на северо-западе −13…-18 °C), днём потеплеет до −6…-11 °C, а по югу возможны значения около −1 °C.
Модели погоды на различных сайтах подтверждают дальнейшее ослабление морозов к 30 декабря: в Омске возможны дневные значения около −2 °C, что заметно мягче прошедших арктических холодов.