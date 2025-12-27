Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Камчатском крае из-за циклона закрыто движение по нескольким дорогам

На Камчатский край обрушился мощный циклон. В результате в регионе закрыто движение по нескольким дорогам. Из-за налипания снега на линии электропередач возможны кратковременные отключения электроэнергии, предупредило краевое правительство.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 87% 753 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

По данным властей, закрыты дорожное сообщение на Октябрьской косе, проезд Соболево—Карымай и паромная переправа в Атласово и Таежном. Из-за непогоды отменены три рейса: Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк, Мильково — Петропавловск-Камчатский и Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.

Власти региона просят жителей Камчатского края воздержаться от поездок на личном транспорте и остаться дома. Школьников Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального округа отправили на каникулы.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше