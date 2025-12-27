В Камчатском крае из-за циклона закрыто движение по нескольким дорогам

По данным властей, закрыты дорожное сообщение на Октябрьской косе, проезд Соболево—Карымай и паромная переправа в Атласово и Таежном. Из-за непогоды отменены три рейса: Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк, Мильково — Петропавловск-Камчатский и Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.
Власти региона просят жителей Камчатского края воздержаться от поездок на личном транспорте и остаться дома. Школьников Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального округа отправили на каникулы.
