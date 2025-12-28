Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый

Ученый уточнил, что происходящий сейчас солнечный цикл показывает очень высокую амплитуду (в 1,5 раза выше прошлого), однако на Солнце до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. По данным Богачева, самой сильной вспышкой остается та, что достигла уровня X9, она произошла 3 октября 2024 года. Такую ситуацию руководитель лаборатории назвал загадочной.