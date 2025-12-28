Вильфанд заявил, что наблюдается тенденция к потеплению зим в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тенденция к потеплению зим в Москве есть, но говорить о том, что теплые зимы станут нормой, пока рано. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По одному году никогда не нужно судить о климате. Под климатом поднимаются усредненные характеристики за 30 лет. И оценивается именно таким образом. Поэтому бывает всякое. В январе прошлого года было очень холодно. В Москве минус 25−28 градусов были морозы. А в январе этого года было супертепло. Тенденция к потеплению зим безусловно есть, но по этому году никогда нельзя делать выводы», — сказал Вильфанд.
