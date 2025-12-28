Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

«После нескольких часов относительного затишья в 14:15 UTC (27 декабря — ред) в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы. Активность быстро усилилась, образовав лавовые струи высотой 300−400 метров и столб выброса, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров выше вершины Этны, а затем был отнесен ветром на запад», — говорится в сообщении.