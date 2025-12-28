Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

«После нескольких часов относительного затишья в 14:15 UTC (27 декабря — ред) в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы. Активность быстро усилилась, образовав лавовые струи высотой 300−400 метров и столб выброса, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров выше вершины Этны, а затем был отнесен ветром на запад», — говорится в сообщении.
Как отмечает научное учреждение, новая фаза активности Этны началась 24 декабря. По последним данным на вечер субботы, значительная облачность не позволяет внимательно оценивать события на вулкане, но одна из камер зафиксировала выброс «раскаленного материала».
«С наступлением сумерек на изображениях камер наблюдения видны сильные и непрерывные вспышки, соответствующие северо-восточному кратеру», — говорится в последнем бюллетене института.
Активность Этны не привела к перебоям ближайшего к ней аэропорта города Катанья. Как пишет Ingv, для авиаузла действует красный (последний) уровень тревоги согласно классификации международной организации безопасности полетов Vona.