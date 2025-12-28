Ричмонд
В Сахалинской области произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сейсмособытие магнитудой 4,1 произошло в Сахалинской области. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до 3−4 баллов, сообщили в филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» (ФИЦ ЕГС) РАН.

Источник: Reuters

«Магнитуды: 4,1. Могли ощутить в Северо-Курильске до 3−4 баллов», — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильска, на глубине 45 км.