В Сахалинской области произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сейсмособытие магнитудой 4,1 произошло в Сахалинской области. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до 3−4 баллов, сообщили в филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» (ФИЦ ЕГС) РАН.