СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, сообщили в госавтоинспекции Сочи.
Ранее в городской администрации сообщили об усилении неблагоприятных погодных условий в Сочи: прогнозировалось усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах — до 50−60 миллиметров.
«В поселке Красная Поляна обильный снегопад. На автомобильных дорогах задействована снегоуборочная техника. Сотрудники Госавтоинспекции города Сочи также несут службу в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Сочи с учетом текущей погоды рекомендует водителям выезжать исключительно на зимней резине.