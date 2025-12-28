Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад

Поселок Красная Поляна в Сочи накрыл снегопад, работает снегоуборочная техника.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 81% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, сообщили в госавтоинспекции Сочи.

Ранее в городской администрации сообщили об усилении неблагоприятных погодных условий в Сочи: прогнозировалось усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах — до 50−60 миллиметров.

«В поселке Красная Поляна обильный снегопад. На автомобильных дорогах задействована снегоуборочная техника. Сотрудники Госавтоинспекции города Сочи также несут службу в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Сочи с учетом текущей погоды рекомендует водителям выезжать исключительно на зимней резине.