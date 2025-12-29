Ричмонд
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что температура в столице может опуститься до минус 19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в российской столице в новогоднюю ночь составит минус 19−14 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В новогоднюю ночь настоящий мороз ударит, минус 14−19 градусов. Для Москвы это очень заметный мороз, но и дневная температура минус 10−15. Такой температурный фон на 7−8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей — заметный мороз», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что будет слабый ветер и снег.

