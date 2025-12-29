Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

«В новогоднюю ночь настоящий мороз ударит, минус 14−19 градусов. Для Москвы это очень заметный мороз, но и дневная температура минус 10−15. Такой температурный фон на 7−8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей — заметный мороз», — сказал Вильфанд.