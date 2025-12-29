В одном из регионов России будет теплее обычного на 25 градусов

В понедельник, 29 декабря, аномалия ожидается на крайнем северо-востоке страны. На Чукотке температура превысит норму на 25 градусов и составит −3 °C. Однако, согласно прогнозу синоптиков, подобная тенденция долго не продержится.
Вдали от океана на Дальнем Востоке продолжат крепнуть морозы. В Чите — −20 °C и солнце, в Благовещенске — −16 °C, в Хабаровске — −10 °C, в Якутске — −40 °C, в Мирном — −32 °C.
Солнечную погоду подарит понедельник Алтаю. От Красноярска до Новосибирска прогнозируют умеренные морозы. Чем ближе к Уралу, тем лучше будет прогреваться воздух. В Омске сегодня — −6 °C, в Горно-Алтайске — −8 °C, в Барнауле — −12 °C. Завтра ожидается оттепель — снег сменится дождем.
На Урале пройдут осадки. В Перми в понедельник температура установится около −11 °C. В Екатеринбурге и Челябинске — −10 °C, в Уфе — −11 °C, в Оренбурге — −9 °C.
Европейскую Россию охватит снежная волна. На севере и в центре осадки создадут сложности на дорогах. В Белгороде — −4 °C, в Петрозаводске — −5 °C, в Брянске — −4 °C, в Калининграде — +5 °C.
В южных регионах вместе с осадками усилится ветер, местами возможны грозы. В Симферополе — −2 °C, пройдет мокрый снег.
В Санкт-Петербурге в понедельник термометр покажет −3 °C, в Москве — −4 °C. В обеих столицах продолжит идти снег.
Неделя начнется со спокойной геомагнитной ситуации. Вероятность наступления магнитных бурь 29 декабря не превысит трех процентов.