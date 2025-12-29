В одном из регионов России будет теплее обычного на 25 градусов

Солнечную погоду подарит понедельник Алтаю. От Красноярска до Новосибирска прогнозируют умеренные морозы. Чем ближе к Уралу, тем лучше будет прогреваться воздух. В Омске сегодня — −6 °C, в Горно-Алтайске — −8 °C, в Барнауле — −12 °C. Завтра ожидается оттепель — снег сменится дождем.