Москву и Санкт-Петербург ждет барометрическая яма

Во вторник, 30 декабря, стрелка на барометре начнет смещаться в большую сторону. В новогоднюю ночь, 31 декабря, атмосферное давление подскочит до 752 миллиметров ртутного столба. Но даже такой рывок не позволит дойти значению до нормы.