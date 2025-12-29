Москву и Санкт-Петербург ждет барометрическая яма

В Северной столице атмосферное давление в понедельник, 29 декабря, опустится ниже обычного почти на 20 пунктов. Значение составит 740 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Во вторник, 30 декабря, стрелка на барометре начнет смещаться в большую сторону. В новогоднюю ночь, 31 декабря, атмосферное давление подскочит до 752 миллиметров ртутного столба. Но даже такой рывок не позволит дойти значению до нормы.
Кроме того, 2 и 3 января в Санкт-Петербурге ожидается новое падение давления. Северная столица опять окажется в барометрической яме.
В Москве прогнозируют схожую ситуацию. С утра 29 декабря метеостанция показала 734,4 миллиметра ртутного столба. Это на 13 делений ниже положенного. Ко второй половине дня показатель снизится до 730 миллиметров ртутного столба.
Во вторник тенденция сохранится. Пик барометрической ямы ожидается в ночь с 30 на 31 декабря. Согласно прогнозу, показатель достигнет 727 миллиметров ртутного столба. Разница с нормой окажется около 20 единиц.
Синоптик объяснил, что подобные условия можно сравнить с поднятием на высоту 200 метров над уровнем моря. Предупредил, что показатель вернется в норму не ранее чем через неделю.