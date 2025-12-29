Ученые рассказали, какой «подарок» приготовило Солнце на Новый год

Специалисты объяснили, что предоставить более точный прогноз удастся только за пять-семь часов до начала события. Эксперты добавили, что ухудшение геомагнитной ситуации будет сопровождаться увеличением зоны полярных сияний, куда попадет северо-запад России. Наибольшую вероятность свечений в небе прогнозируют для Мурманска, Архангельска, Карелии, Санкт-Петербурга. Также не исключаются разноцветные вспышки в центральных регионах страны.