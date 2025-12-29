Ричмонд
Ученые рассказали, какой «подарок» приготовило Солнце на Новый год

Специалисты изменили ранее подготовленный сценарий геомагнитной активности. По их словам, прежние расчеты указывали на минимальный риск внешних воздействий в новогодние праздники.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Магнитные бури и полярные сияния в России на Новый год, 31 декабря 2025 и 1 января 2026
Источник: NASA

В понедельник, 29 декабря, геомагнитная ситуация на планете изменилась: возрос риск прихода магнитных бурь из-за двух мощных вспышек на Солнце. Выбросы плазмы произошли в выходные. Им присвоили степени М4.2 и М2.2. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Источником вспышек стала активная область на звезде под номером 4317, которая расположилась в северном полушарии Солнца. Ученые отметили, что локация находилась не на прямой линии к Земле. Однако расчеты показали, что плазменное облако все равно может задеть планету.

Выброс энергии произошел в ночь на понедельник. Для преодоления пути от Солнца до Земли облаку плазмы потребуется около трех суток.

Магнитные бури обрушатся на планету 31 декабря или 1 января.

Специалисты объяснили, что предоставить более точный прогноз удастся только за пять-семь часов до начала события. Эксперты добавили, что ухудшение геомагнитной ситуации будет сопровождаться увеличением зоны полярных сияний, куда попадет северо-запад России. Наибольшую вероятность свечений в небе прогнозируют для Мурманска, Архангельска, Карелии, Санкт-Петербурга. Также не исключаются разноцветные вспышки в центральных регионах страны.

Сегодня геомагнитная ситуация на планете останется спокойной.