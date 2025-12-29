СМИ сообщили о более 10 тыс. пострадавших из-за наводнения на острове Калимантан

Почти 11 000 человек пострадали из-за наводнение в районе Баланган на индонезийском острове Калимантан. Также более 3500 домов были затоплены. Об этом сообщило агентство Antara.
«Региональное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Баланган, или BPBD, сообщило, что пострадали 10 949 жителей, а 3511 домов были затоплены в 27 деревнях, расположенных в семи подрайонах, что делает это наводнение одним из самых сильных в этом районе за последние годы», — указано в материале.
Издание отмечает, что районная администрация, индонезийская армия и национальная полиция участвуют в ликвидации последствий наводнений. Также службам помогает местные жители общин и добровольцы.
Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии 13 декабря опубликовало на своем сайте сведения о том, что число жертв наводнений в стране выросло почти до 1500 человек. По сведениям ведомства, в настоящее время от стихийных бедствий пострадали более 6000 человек, еще 289 пропали без вести.