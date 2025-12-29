СМИ сообщили о более 10 тыс. пострадавших из-за наводнения на острове Калимантан

Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии 13 декабря опубликовало на своем сайте сведения о том, что число жертв наводнений в стране выросло почти до 1500 человек. По сведениям ведомства, в настоящее время от стихийных бедствий пострадали более 6000 человек, еще 289 пропали без вести.