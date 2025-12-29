Ричмонд
Сильный снегопад привел к дорожному коллапсу на юге России: видео

В ночь на понедельник, 29 декабря, на южные регионы страны обрушились обильные осадки. Погодные условия ухудшились в Сочи, Абхазии, Крыму.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 88% 746 мм рт. ст. +8°

В минувшие выходные жители юга России радовались первому снегу в этом году. Но ситуация осложнилась: поднялся сильный ветер, пришла метель. В Анапе разбушевался снежный буран. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жители Крыма выложили видео непогоды в Сеть. Согласно последним сведениям, за ночь в регионе выпало около 40 сантиметров снега. Из-за сильного ветра и тяжести снежных шапок упали десятки деревьев. В образовательных учреждениях отменили занятия.

В Крыму объявили желтый уровень опасности в связи с погодными условиями. Ожидается ветер 15−20 метров в секунду, в горных районах возможны порывы до 25 метров в секунду. Водителей и пешеходов предупредили об образовании гололедицы на дорогах.

Местные власти отправили около 100 единиц техники на расчистку дорог от снега. Под Севастополем автомобили оказались в снежном плену — движение парализовало.

В Абхазии снегопад оборвал линии электропередачи. Республика осталась без света. Власти сообщили, что на место происшествия выдвинулись аварийные бригады. Кроме того, население предупредили об угрозе лавин.

В Сочи 29 декабря действует оранжевый код опасности. В прибрежных районах сохраняется риск высоких волн до шести баллов. В горах возможен сход лавин. На реках объявлен паводочный режим. В городе повалило минимум 20 деревьев.

Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру ожидается похолодание до −5 °C. Власти призвали туристов и горожан не ставить автомобили под легкими навесами, деревьями и незакрепленными конструкциями.

На смотровой площадке «Роза Пик», которая принадлежит горному курорту «Роза Хутор», высота сугробов достигла 194 сантиметров. Там выпало более 50 сантиметров осадков за сутки.

