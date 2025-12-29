Сильный снегопад привел к дорожному коллапсу на юге России: видео

В минувшие выходные жители юга России радовались первому снегу в этом году. Но ситуация осложнилась: поднялся сильный ветер, пришла метель. В Анапе разбушевался снежный буран. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Жители Крыма выложили видео непогоды в Сеть. Согласно последним сведениям, за ночь в регионе выпало около 40 сантиметров снега. Из-за сильного ветра и тяжести снежных шапок упали десятки деревьев. В образовательных учреждениях отменили занятия.
В Крыму объявили желтый уровень опасности в связи с погодными условиями. Ожидается ветер 15−20 метров в секунду, в горных районах возможны порывы до 25 метров в секунду. Водителей и пешеходов предупредили об образовании гололедицы на дорогах.
Местные власти отправили около 100 единиц техники на расчистку дорог от снега. Под Севастополем автомобили оказались в снежном плену — движение парализовало.
В Абхазии снегопад оборвал линии электропередачи. Республика осталась без света. Власти сообщили, что на место происшествия выдвинулись аварийные бригады. Кроме того, население предупредили об угрозе лавин.
В Сочи 29 декабря действует оранжевый код опасности. В прибрежных районах сохраняется риск высоких волн до шести баллов. В горах возможен сход лавин. На реках объявлен паводочный режим. В городе повалило минимум 20 деревьев.
Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру ожидается похолодание до −5 °C. Власти призвали туристов и горожан не ставить автомобили под легкими навесами, деревьями и незакрепленными конструкциями.
На смотровой площадке «Роза Пик», которая принадлежит горному курорту «Роза Хутор», высота сугробов достигла 194 сантиметров. Там выпало более 50 сантиметров осадков за сутки.