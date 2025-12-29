В новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние

Наиболее высокая вероятность увидеть его у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то сейчас неожиданно на это появились шансы. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях, Республике Карелии и Санкт-Петербурге», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
Леус объяснил, что на Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии Солнце — Земля, и никакие события в них, независимо от мощности, не способны были повлиять на космическую погоду. Единственным активным центром, расположенным тоже далеко, но все же в пределах досягаемости Земли, была область 4317 в северном полушарии Солнца. И именно в ней в ночь с 28 на 29 декабря, между двумя и тремя часами по московскому времени, произошла серия вспышек, включая две вспышки категории M.
Математическое моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около трех суток и которое сможет задеть планету краем в ночь с 31 на 1 января.
Синоптик подчеркнул, что вероятность появления северного сияния в небе над центральной частью страны пока небольшая.