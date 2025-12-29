В новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние

Леус объяснил, что на Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии Солнце — Земля, и никакие события в них, независимо от мощности, не способны были повлиять на космическую погоду. Единственным активным центром, расположенным тоже далеко, но все же в пределах досягаемости Земли, была область 4317 в северном полушарии Солнца. И именно в ней в ночь с 28 на 29 декабря, между двумя и тремя часами по московскому времени, произошла серия вспышек, включая две вспышки категории M.