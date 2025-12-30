Ричмонд
В январе в европейской части России снега будет много

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Источник: Российская газета

«Это и южная половина Северо-Западного федерального округа, и весь Центральный федеральный округ, и Приволжский, и Центральное Черноземье — везде избыток осадков», — сказал он.

При этом в большинстве регионов средняя месячная температура ожидается около нормы, добавил синоптик. А в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях, по его словам, будет холоднее обычного.

Между тем, в ряде регионов азиатской части страны, напротив, прогнозируется температура выше нормы: Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

